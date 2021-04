தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் 3 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் 30-ந் தேதி நடைபெறும் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + High Court directs EC to hold polls for 3 Rajya Sabha seats in Kerala before tenure of current Assembly ends

கேரளாவில் 3 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் 30-ந் தேதி நடைபெறும் - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு