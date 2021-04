மாநில செய்திகள்

"தமிழகத்தில் குமரி, நெல்லை, தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும்" - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + "Heavy rains in Kumari, Nellai and Tenkasi districts in Tamil Nadu" - Chennai Meteorological Center

