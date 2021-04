மாநில செய்திகள்

நாமக்கல் : குள்ளங்காடு பகுதியில் 14 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக 11 பேர் கைது + "||" + Namakkal: Eleven people have been arrested for sexually abusing a 14-year-old girl in Kullankadu area

