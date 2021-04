தேசிய செய்திகள்

24வது இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையராக சுசில் சந்திரா பதவியேற்றுக்கொண்டார் + "||" + Delhi: Sushil Chandra took charge as the 24th Chief Election Commissioner (CEC) today

