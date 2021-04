உலக செய்திகள்

உணவுச் சந்தைகளில் பாலூட்டிகள் விற்பனைக்கு தடை உலக சுகாதார அமைப்பின் விலங்குகள் நலப் பிரிவு வேண்டுகோள் + "||" + WHO Seeks Ban On Sale Of Live Wild Mammals In Food Markets

உணவுச் சந்தைகளில் பாலூட்டிகள் விற்பனைக்கு தடை உலக சுகாதார அமைப்பின் விலங்குகள் நலப் பிரிவு வேண்டுகோள்