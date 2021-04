உலக செய்திகள்

ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் தடுப்பூசி பயன்பாட்டை நிறுத்த அமெரிக்க மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பரிந்துரை + "||" + US Regulators Recommend "Pause" On J&J Vaccine Over Rare Blood Clots

