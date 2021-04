மாநில செய்திகள்

வேளச்சேரி தொகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி எண் -92 ல் மறு வாக்குப்பதிவு: தேர்தல் ஆணையம் + "||" + Re-polling at Polling Station No. 92 in Velachery constituency: Election Commission

