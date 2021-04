உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து செப்டம்பர் 11-ம் தேதிக்குள் தங்கள் படையினர் அனைவரையும் திரும்பப்பெற அமெரிக்கா திட்டம் + "||" + US says troops to leave Afghanistan by 11 September

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து செப்டம்பர் 11-ம் தேதிக்குள் தங்கள் படையினர் அனைவரையும் திரும்பப்பெற அமெரிக்கா திட்டம்