உலக செய்திகள்

சூயஸ் கால்வாயில் தரை தட்டிய ‘எவா் கிரீன்' கப்பல் பறிமுதல் - எகிப்து அரசு நடவடிக்கை + "||" + Egypt 'seizes' megaship Ever Given which blocked the Suez Canal until the owners pay $900MILLION compensation

சூயஸ் கால்வாயில் தரை தட்டிய ‘எவா் கிரீன்' கப்பல் பறிமுதல் - எகிப்து அரசு நடவடிக்கை