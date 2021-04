தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாளில் 421 ராணுவ வீரர்களுக்கு கொரோனா + "||" + A total of 421 security personnel of Central Armed Police Force (CAPF), also known as para- military forces, have tested positive for Coronavirus in the last 24 hours

ஒரே நாளில் 421 ராணுவ வீரர்களுக்கு கொரோனா