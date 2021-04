தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேச முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says that he has tested positive for #COVID19. He is in self-isolation.

