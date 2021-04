மாநில செய்திகள்

அரசியல் சாசனம் நல்லதாக இருந்தாலும் அமல்படுத்துபவர்கள் நல்லவர்கள் இல்லையெனில் சட்டங்களும் மோசமாகிவிடும் - கமல்ஹாசன் டுவீட் + "||" + The good ones would otherwise make the laws worse Kamalhasan

