தேசிய செய்திகள்

டெல்லி மருத்துவமனைகளில் வென்டிலேட்டர் பற்றாக்குறை இல்லை - சுகாதாரத் துறை மந்திரி சத்யேந்தர் ஜெயின் தகவல் + "||" + Enough hospital beds available for COVID-19 patients, assures Delhi Health Minister

டெல்லி மருத்துவமனைகளில் வென்டிலேட்டர் பற்றாக்குறை இல்லை - சுகாதாரத் துறை மந்திரி சத்யேந்தர் ஜெயின் தகவல்