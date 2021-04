மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா பரவலைத் தடுக்க 12 ஆயிரம் தன்னார்வலர்கள் வீடுவீடாகச் சென்று ஆய்வு -மாநகராட்சி ஆணையர் + "||" + To prevent the spread of corona in Chennai 12 thousand volunteers Go house to house and study

