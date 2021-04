உலக செய்திகள்

செவ்வாய் கிரகத்தில் ஹெலிகாப்டர் பறக்கும் நிகழ்வு தொழில் நுட்ப கோளாறு காரணமாக மீண்டும் ஒத்தி வைப்பு + "||" + First Flight of NASA’s Mars Helicopter Ingenuity Is Delayed

செவ்வாய் கிரகத்தில் ஹெலிகாப்டர் பறக்கும் நிகழ்வு தொழில் நுட்ப கோளாறு காரணமாக மீண்டும் ஒத்தி வைப்பு