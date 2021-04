தேசிய செய்திகள்

அம்பன் புயல் பாதிப்பிற்கு பிரதமர் மோடி கொடுத்த நிதியை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் சாப்பிட்டுவிட்டனர் - ஜேபி நட்டா குற்றச்சாட்டு + "||" + TMC workers ate all the money allotted by PM Modi for cyclone Amphan says JP Nadda

அம்பன் புயல் பாதிப்பிற்கு பிரதமர் மோடி கொடுத்த நிதியை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் சாப்பிட்டுவிட்டனர் - ஜேபி நட்டா குற்றச்சாட்டு