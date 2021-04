தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தான் ஆஸ்பத்திரியில் 320 டோஸ் கோவேக்சின் தடுப்பூசி திருட்டு + "||" + 320 doses of Covaxin vaccine stolen from Jaipur hospital during transportation

ராஜஸ்தான் ஆஸ்பத்திரியில் 320 டோஸ் கோவேக்சின் தடுப்பூசி திருட்டு