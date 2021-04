மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா 2வது அலை கைமீறிவிட்டதாக தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தகவல் + "||" + The Tamil Nadu government has informed the Chennai High Court that the 2nd wave has crossed

