மாநில செய்திகள்

தோல்வியை மறைக்க அனைவரையும் தவறாக வழிநடத்துகிறார்கள் - கமல்நாத் குற்றச்சாட்டு + "||" + This is when testing is limited: Ex-Madhya Pradesh Chief Minister & Congress leader Kamal Nath

தோல்வியை மறைக்க அனைவரையும் தவறாக வழிநடத்துகிறார்கள் - கமல்நாத் குற்றச்சாட்டு