உலக செய்திகள்

ஆஸ்டிரா ஜெனிகா தடுப்பூசிக்கு டென்மார்க் நிரந்தர தடை; தடுப்பூசி திட்டத்தில் இருந்தும் நீக்கியது + "||" + Denmark permanently bans the AustraZeneca vaccine; The vaccine was also removed from the program

ஆஸ்டிரா ஜெனிகா தடுப்பூசிக்கு டென்மார்க் நிரந்தர தடை; தடுப்பூசி திட்டத்தில் இருந்தும் நீக்கியது