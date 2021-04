கொரோனா பரவல் எதிரொலி: மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்

தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல் எதிரொலி: மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Corona localization echo: Measures to make essential items available to the people without restriction Federal Government Instruction to States

கொரோனா பரவல் எதிரொலி: மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்