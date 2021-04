தேசிய செய்திகள்

ஏப்ரல் மாத இறுதியில் ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் வி கொரோனா தடுப்பு மருந்து இந்தியாவிற்கு வழங்கப்படும் - ரஷ்ய இந்திய தூதரகம் தகவல் + "||" + At the end of April Russia's Sputnik V corona vaccine will be given to India Embassy of India in Russia

