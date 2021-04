தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு: அவசர ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு முதல்-மந்திரி கெஜ்ரிவால் அழைப்பு + "||" + Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to hold a meeting over #COVID19 situation, later today.

