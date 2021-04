தேசிய செய்திகள்

காய்ச்சல் காரணமாக கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா மருத்துவமனையில் அனுமதி + "||" + Karnataka CM BS Yediyurappa admitted to Ramaiah Memorial Hospital in Bengaluru as he had a fever for the last 2 days.

