தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் மீதமுள்ள தேர்தல்களை ஒரே கட்டத்தில் நடத்த வேண்டும்; திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்தல் + "||" + The remaining elections in West Bengal should be held at the same stage; Trinamool Congress party insistence

மேற்கு வங்காளத்தில் மீதமுள்ள தேர்தல்களை ஒரே கட்டத்தில் நடத்த வேண்டும்; திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்தல்