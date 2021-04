உலக செய்திகள்

ஹாங்காங் போராட்டத்தை ஒருங்கிணைத்ததாக ஜனநாயக செயல்பாட்டாளருக்கு 14 மாதங்கள் சிறை + "||" + Jimmy Lai sentenced to 14 months for pro-democracy protests in Hong Kong

ஹாங்காங் போராட்டத்தை ஒருங்கிணைத்ததாக ஜனநாயக செயல்பாட்டாளருக்கு 14 மாதங்கள் சிறை