தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக கும்பமேளா அடையாளப் பங்கேற்பாக மட்டும் இருக்க வேண்டும் -பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் + "||" + Kumbh should now be symbolic, says PM Narendra Modi amid surge in Covid-19 cases

கொரோனா வைரசுக்கு எதிராக கும்பமேளா அடையாளப் பங்கேற்பாக மட்டும் இருக்க வேண்டும் -பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்