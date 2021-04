தேசிய செய்திகள்

25-வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போட வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு சோனியா காந்தி வலியுறுத்தல் + "||" + Everyone above 25 must be able to get vaccinated: Sonia at CWC

