தேசிய செய்திகள்

5 கோடி கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்களை மற்ற நாடுகளுக்கு பரிசளிப்பதில் என்ன பயன்? - பிரதமர் மோடியிடம் கேள்வி எழுப்பிய பஞ்சாப் முதல்மந்திரி + "||" + What was the point of gifting 5 crore doses to other countries asks Punjab CM Amarinder Singh

5 கோடி கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்களை மற்ற நாடுகளுக்கு பரிசளிப்பதில் என்ன பயன்? - பிரதமர் மோடியிடம் கேள்வி எழுப்பிய பஞ்சாப் முதல்மந்திரி