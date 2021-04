தேசிய செய்திகள்

மத்தியபிரதேசம்: மருத்துவமனையில் படுக்கைகள் அனைத்தும் நிரம்பியதால் ஆம்புலன்சில் காத்திருக்கும் கொரோனா நோயாளிகள் + "||" + Coronavirus patients barred from entering hospitals in MP’s Indore due to non availability of beds

மத்தியபிரதேசம்: மருத்துவமனையில் படுக்கைகள் அனைத்தும் நிரம்பியதால் ஆம்புலன்சில் காத்திருக்கும் கொரோனா நோயாளிகள்