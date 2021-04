உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் 4ல் 1 பங்கு மக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது + "||" + About 1 in 4 people in the US is vaccinated against corona

