தேசிய செய்திகள்

கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால், தடுப்பூசி போடும் பணி பாதிக்கக்கூடாது - மாநில அரசுகளுக்கு,மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Corona controls should not affect vaccination - Federal Government Instruction to State Governments

கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால், தடுப்பூசி போடும் பணி பாதிக்கக்கூடாது - மாநில அரசுகளுக்கு,மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்