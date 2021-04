மாநில செய்திகள்

பொறியியல் செமஸ்டர் தேர்வு: மாணவர்கள் புத்தகத்தை பார்த்து தேர்வு எழுத அனுமதி - அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு + "||" + Engineering Semester Exam: Students are allowed to look at the book and write the exam - Anna University Announcement

பொறியியல் செமஸ்டர் தேர்வு: மாணவர்கள் புத்தகத்தை பார்த்து தேர்வு எழுத அனுமதி - அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு