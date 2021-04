மாநில செய்திகள்

மே 2ந் தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா?... தள்ளிவைக்கப்படுமா? தேர்தல் ஆணைய தரப்பு என்ன சொல்கிறது? + "||" + Will the counting of votes take place as planned on May 2? ... Will it be postponed? What does the Election Commission say?

மே 2ந் தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா?... தள்ளிவைக்கப்படுமா? தேர்தல் ஆணைய தரப்பு என்ன சொல்கிறது?