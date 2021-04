தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசிக்கு எதிராக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பொய் பிரசாரம் ;மன்மோகன் சிங் கடிதத்துக்கு ஹர்ஷ் வர்தன் பதில் + "||" + In reply to Manmohan Singh’s letter on vaccine strategy, Harsh Vardhan slams Congress

தடுப்பூசிக்கு எதிராக காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பொய் பிரசாரம் ;மன்மோகன் சிங் கடிதத்துக்கு ஹர்ஷ் வர்தன் பதில்