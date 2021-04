மாநில செய்திகள்

அனைத்து தடுப்பூசி மையங்களிலும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + In all vaccination centers, priority should be given to the disabled - Chennai High Court order

