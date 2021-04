மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகள் 3 பேரும் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையால் உயிரிழக்கவில்லை - மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முகசுந்தரம் விளக்கம் + "||" + 3 corona patients do not die due to lack of oxygen - District Collector Shanmugasundaram

கொரோனா நோயாளிகள் 3 பேரும் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையால் உயிரிழக்கவில்லை - மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முகசுந்தரம் விளக்கம்