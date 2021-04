தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் மிக பெரிய ஆயுதம் தடுப்பூசி; பிரதமர் மோடி + "||" + The biggest weapon in the war against corona is the vaccine; PM Modi

கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் மிக பெரிய ஆயுதம் தடுப்பூசி; பிரதமர் மோடி