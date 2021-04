தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் நேற்றைய கொரோனா பாதிப்பை விட இன்றைய பாதிப்பு சற்று குறைவு + "||" + 58,924 new COVID19 cases, 52,412 recoveries and 351 deaths reported in Maharashtra today; case tally reaches 38,98,262, death toll 60,824

மராட்டியத்தில் நேற்றைய கொரோனா பாதிப்பை விட இன்றைய பாதிப்பு சற்று குறைவு