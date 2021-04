உலக செய்திகள்

இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்: அமெரிக்கா அறிவுறுத்தல் + "||" + Amid a surge in COVID cases (in India), travellers should avoid all travel to India.

இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்: அமெரிக்கா அறிவுறுத்தல்