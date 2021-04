தேசிய செய்திகள்

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஏப்ரல்.22 முதல் 29 வரை தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமல் - ஜார்க்கண்ட் அரசு + "||" + Jharkhand government announces lockdown from April 22-29 with few exemptions.

