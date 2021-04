தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு உத்தரவை மாநிலங்கள் கடைசியாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடி + "||" + States should use curfew as a last option: PM Modi

ஊரடங்கு உத்தரவை மாநிலங்கள் கடைசியாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்: பிரதமர் மோடி