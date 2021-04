மாநில செய்திகள்

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் ஊழியர்கள் உள்பட 70 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 70 people, including staff at the Kudankulam nuclear power plant

