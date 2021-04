தேசிய செய்திகள்

ரூ.300 டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த பக்தர்கள் 90 நாட்களுக்குள் ஏதாவது ஒருநாளில் தரிசனம் செய்யலாம் - திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு + "||" + Devotees who have booked Rs.300 tickets can perform darshan within 90 days on any one day - Tirupati Devasthanam Announcement

ரூ.300 டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த பக்தர்கள் 90 நாட்களுக்குள் ஏதாவது ஒருநாளில் தரிசனம் செய்யலாம் - திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு