தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு 21,57,00 பேருக்கு சிகிச்சை - மத்திய சுகாதார செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷண் + "||" + There are 21,57,000 active cases in India currently Union Health Secy Rajesh Bhushan

நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு 21,57,00 பேருக்கு சிகிச்சை - மத்திய சுகாதார செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷண்