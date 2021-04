தேசிய செய்திகள்

கோவா மாநிலத்தில் இன்று முதல் இரவுநேர ஊரடங்கு அமல் - கோவா அரசு + "||" + Night curfew imposed in Goa from 10pm (to 6am) tonight

