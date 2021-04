கிரிக்கெட்

சென்னை அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா அணி பந்துவீச்சு + "||" + Kolkata Knight Riders (KKR) win toss and choose to bowl first against Chennai Super Kings

