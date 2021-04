தேசிய செய்திகள்

உடல்வலி, சளி, அஜீரணம் போன்ற அறிகுறி இருந்தால் கொரோனா பரிசோதனை செய்யவேண்டும் - எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள் + "||" + If you have any symptom like body ache, cold, cough, indigestion, vomiting- I have one important message- get yourself tested for COVID19

உடல்வலி, சளி, அஜீரணம் போன்ற அறிகுறி இருந்தால் கொரோனா பரிசோதனை செய்யவேண்டும் - எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள்