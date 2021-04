தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் நோயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கிடைக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + Delhi is facing Oxygen crisis for past few days. Centre fixes Oxygen quota for all states-Delhi CM

டெல்லியில் நோயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை கிடைக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்