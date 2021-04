மாநில செய்திகள்

தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் முக கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.200 ;எச்சில் துப்பினால் ரூ.500 அபராதம் + "||" + chennai Secretariat premises Rs.200 if face mask is not worn; A fine of Rs.500 for spitting

